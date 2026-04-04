İznik'te feci kaza: Yolcu minibüsü devrildi! 1 ölü, 12 yaralı | Video 04.04.2026 | 09:15 Bursa'nın İznik ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Çakırca Mahallesi sınırlarından geçen İznik-Orhangazi Karayolunda, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan 16 H 1803 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, 1 kişinin aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili tahkikat sürerken, gelişmeler takip ediliyor.