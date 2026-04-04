Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı! | Video

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı! | 04.04.2026 | 08:44 Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 kişinin darp ettiği şahıs, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şehit Evliya Mahallesi 65010 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 20 yaşındaki R.B.'yi darp etti. Şüpheliler daha sonra pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar R.B.'ye isabet ettiİhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan R.B., sağlık ekiplerince Yörükselim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli 4 kişi de gece bekçileri ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.