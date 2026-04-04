Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2026 | 09:08 Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Bu çerçevede, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik 1-2 Nisan tarihlerinde Osmaniye il merkezi ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda Suriye uyruklu M.H., M.H., B.H. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.