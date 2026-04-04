Van'da 5.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında | Video

04.04.2026 | 10:02

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. 5.2'lik deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.