Kamyonun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti! Feci olay kamerada | Video 04.04.2026 | 14:03 Kocaeli'de freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu, 200 metre boyunca araçlara çarparak ilerledi. Kaldırımda yürüyen yaşlı adam, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 11. Sokak'ta meydan geldi. İddiaya göre, 37 SK 477 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, su almak için aracından indi. Bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen kamyon, 200 metre boyunca araçlara vura vura kaydı. O sırada kaldırımda yürüyen Sedat Çalk' da kamyonun altında kaldı. Araç, son olarak saha dolabına çarparak ilerde durdu. Yaşlı adamın kamyonun altında kalarak öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Ölen yaşlı adam morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.