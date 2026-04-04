Diyarbakır'da ticari taksinin 3 otomobile çarptığı kaza kamerada | Video 04.04.2026 | 11:19 Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksinin 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, dün Şanlıurfa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.