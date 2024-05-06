6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam 2 çocuğun öldüğü ATV kazasının davasında karar çıktı | Video
2 çocuğun öldüğü ATV kazasının davasında karar çıktı | Video

2 çocuğun öldüğü ATV kazasının davasında karar çıktı | Video

06.05.2024 | 15:02

Gaziantep'te, Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan'ın ölümüyle sonuçlanan ve otomobil sürücüsü tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu'nun yargılandığı ATV kazasına ilişkin davada karar duruşması görüldü. Karar duruşmasında sanık otomobil sürücüsü 3 yıl 7 ay 10 cezaya çarptırılarak tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te Hüseyin Akın (14) ile Kerim Gündoğan'ın (14) ölümüyle sonuçlanan ATV kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu'nun yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Volkan Kılınçoğlu, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı duruşmaya da SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, sanık Av. H. Mehmet Balcı ve Av. Mehmet Sait Bozhüyük ile Hüseyin Akın'ın aile avukatları Av. Mutlu Can Dağlı, Av. Doğan Canbolat, Av. Mustafa Edip İzol ve Av. Gizem Kaleoğlu, Av. Suat Genç yanı sıra tanıklar da hazır bulundu.

"KAZAYA SEBEP OLAN KİŞİNİN BEN OLMADIĞIM 5 RAPORLA ORTAYA ÇIKTI"
Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Volkan Kılınçoğlu, "Kazaya sebep olan kişinin ben olmadığım 5 raporla ortaya çıktı. Hala tutuklu yargılanıyorum. Keşke bu kaza olmasaydı. Keşke ben oradan geçmeseydim. Bir önceki duruşmada bu ateş 3 eve düştü demiştim. Bunu burada tutuklu olduğum için söylemedim.2 çocuğunun ölmesine üzüldüğüm için söyledim. 7 aydır tutukluyum. İtiraz etmedim fakat raporlarda kusursuz olduğum belli olduğu için 9 Mart günü itiraz dilekçesi yazdım. Nitekim bu kazanın kusurlu tarafı ben olsaydım söylerdim. Ben bir profesörüm yalan söylemem. Alkol almadım alsaydım söylerdim. Sabah ameliyata girdim ve dezenfektan kullandım. Kana kaç saat sonra girer. Buradakilere tıp öğretecek değilim. Telefonla konuşmadım. Konuşsaydım zaten söylerdim. Kaza olduktan sonra gelen ambulanslar 2 çocukla ilgilendi. Daha sonra gelen ambulansı 10 dakika bekledik. Ambulans geldikten sonra hastaneye gitmemiz ise 10 dakika sürdü. Çocuklar üniversiteye götürüldüğü için beni başka bir hastaneye götürdüler. Doktorları çocuklara yardım etmek amacıyla aradım. Ben bir hekimim ve insanı yaşatmaya yemin etmiş bir doktorum. Benim tutuklu kalmama alkış çalan insanlar sizin buraya topladığınız insanlar. Görgü tanıkları önce çocukların yarış yaptığı konusunda ifade verdi. Daha sonra mahkemede ifadeler değişti. Hüseyin, ters yönden geliyordu. Ben bu videoyu ilk defa izledim ve görüyorum ki bana roket gibi çarpmış. Ters yönden gelen bir sürücüyü nasıl öngörebilirim. Keşke onların hızı daha yavaş olsaydı. Hüseyin Akın'ın çok fazla asli kusuru vardır. Kazanın oluşunda etkim yok" ifadelerini kullandı.

AİLELER EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ
Sanığın savunmasına karşı savunma yapan maktul ailelerinin avukatı ve aileler ise sanığın asli kusurlu olduğunu iddia ederek en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti.

SANIK, 3 YIL 7 AY 10 GÜN CEZAYA ÇARPTIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık otomobil sürücüsü Volkan Kılınçoğlu'na 3 yıl 7 ay 10 gün ceza vererek tahliye edilmesine karar verdi. Karar sonrası maktullerin aileleri mahkeme salonunda göz yaşı dökerken, bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Kaza, 12 Ekim 2023'te Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim Gündoğan (14) ile Hüseyin Akın'ın (14) bulunduğu 27 MST 04 plakalı ATV'ye, Volkan Kılınçoğlu idaresindeki 27 ARB 190 plakalı lüks araç çarpıktan sonra ATV savrularak devrildi. Feci kazada ATV'nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası lüks otomobil sürücüsü Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 çocuğun öldüğü ATV kazasının davasında karar çıktı | Video 08:59
2 çocuğun öldüğü ATV kazasının davasında karar çıktı | Video 06.05.2024 | 15:02
Otomobil, refüje çarparak takla attı! Kaza anı kamerada | Video 02:18
Otomobil, refüje çarparak takla attı! Kaza anı kamerada | Video 06.05.2024 | 15:02
Bingöl Havalimanı’nda valizler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:31
Bingöl Havalimanı'nda valizler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 06.05.2024 | 14:43
Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video 03:31
Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video 06.05.2024 | 13:43
İstanbul’da çocuklar için festival | Video 02:28
İstanbul'da çocuklar için festival | Video 06.05.2024 | 13:55
Diyarbakır’da gözaltına alınan 438 şüpheliden 133’ü tutuklandı | Video 01:20
Diyarbakır’da gözaltına alınan 438 şüpheliden 133’ü tutuklandı | Video 06.05.2024 | 13:41
Gaziantep’te katliam gibi kaza! Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı | Video 02:01
Gaziantep’te katliam gibi kaza! Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı | Video 06.05.2024 | 13:40
Sakarya’da korkutan kaza: Kafa kafaya çarpışan SUV araç alev aldı! | Video 01:52
Sakarya’da korkutan kaza: Kafa kafaya çarpışan SUV araç alev aldı! | Video 06.05.2024 | 12:08
Nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik nikah töreni yapıldı | Video 06:15
Nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik nikah töreni yapıldı | Video 06.05.2024 | 12:57
İzmir’de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu | Video 02:34
İzmir'de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu | Video 06.05.2024 | 13:00
Amerika’da ölü bulunan fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak | Video 01:45
Amerika’da ölü bulunan fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak | Video 06.05.2024 | 12:30
Bozuk para yutan çocuk ’Heimlich Manevrası’ ile ölümden döndü | Video 02:04
Bozuk para yutan çocuk 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü | Video 06.05.2024 | 12:30
Hastaneye gideceğim diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 00:54
"Hastaneye gideceğim" diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 06.05.2024 | 12:29
Bakırköy’de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video 00:30
Bakırköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı | Video 06.05.2024 | 12:31
İstanbul’da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 03:01
İstanbul’da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 06.05.2024 | 12:01
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı | Video 01:18
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı | Video 06.05.2024 | 11:54
Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 01:14
Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 06.05.2024 | 11:48
Eyüpsultan’da ‘hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 00:54
Eyüpsultan’da ‘hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 06.05.2024 | 11:23
İzmir’de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi | Video 00:57
İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi | Video 06.05.2024 | 10:53
Sultangazi’de çay ısmarlatıp 30 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu böyle çaldılar | Video 03:12
Sultangazi'de çay ısmarlatıp 30 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu böyle çaldılar | Video 06.05.2024 | 10:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA