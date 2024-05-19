Kapadokya'da 19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı | Video
Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı için Türk bayrakları ile havalandı.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, bu gün gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk Bayrakları ile havalandı.
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