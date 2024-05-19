Kapadokya'da 19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 19.05.2024 | 08:30 Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı için Türk bayrakları ile havalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, bu gün gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk Bayrakları ile havalandı.