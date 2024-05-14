Müge Anlı'da canlı yayınlandı: İşte Şaban Ataş’ın cesedinin bulunduğu anlar! | Video
Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, "Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü" itirafı sonrası talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı! Bugün canlı yayına katılan Karabulut, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin detaylarını anlattı. İtirafın ardından Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk'ün yaptığı yüzleşme herkesi şoka uğrattı! Öte yandan Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini gördüğü anlarda stüdyo buz kesti! İşte o anlar...
Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Eski eşi cinayet gününü böyle anlattı... | Video
Müge Anlı'ya tek tek anlattı: Korkunç itiraf geldi! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video
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