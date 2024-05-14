Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Eski eşi cinayet gününü böyle anlattı... | Video
Müge Anlı'da sıcak gelişme! Muğla’da 22 Mart’ta kaybolan Şaban Ataş’ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, “Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü” diyerek cinayeti itiraf etti ve korkunç günü böyle anlattı.
Müge Anlı'ya tek tek anlattı: Korkunç itiraf geldi! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video
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