​Müge Anlı’ya tek tek anlattı: Korkunç itiraf geldi! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video

Muğla’da 22 Mart’ta kaybolan Şaban Ataş’ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, “Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü” itirafı sonrası talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı! Bugün canlı yayına katılan Karabulut, Türkiye’nin konuştuğu cinayetin detaylarını anlattı: Morarana kadar…