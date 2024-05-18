Adana merkezli 4 ilde 'Ayar-3' operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi | Video
Adana merkezli 4 ilde ‘Ayar-3’ operasyonları kapsamında, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 50 milyon lira değere sahip altın ele geçirildi.
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