Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı | Video
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diger yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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