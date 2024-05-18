Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında çocukluk videolarını paylaştı.
Annesine seslenen Nebioğlu, “Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!” ifadelerini kullandı.
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