Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü! | Video
Burdur’un Bucak ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kayarak 5 metre yükseklikten düşüp iki duvar arasına sıkıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken olay anında otomobilin ve düştüğü yerin boş olması sebebiyle kaza ucuz atlatıldı. Düşen otomobil çekici yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı.
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