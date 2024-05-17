Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı
Kayseri'de sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
01:09:37
00:14
Çorum’da silahlı çatışma 16.05.2024 | 18:35
01:10
12:46
06:36
Küçükçekmece'de eski nişanlı dehşeti | Video 16.05.2024 | 14:32
04:21
05:12
05:09
00:59
Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video 16.05.2024 | 14:33
04:15
01:46
Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek kaçmaya çalıştı | Video 16.05.2024 | 14:33
01:45
Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video 16.05.2024 | 14:32
02:51
Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 16.05.2024 | 12:33
05:37
03:32
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 16.05.2024 | 12:34
00:44
06:50
03:26
Hatay'da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti | Video 16.05.2024 | 09:34
00:10
Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması | Video 16.05.2024 | 09:34