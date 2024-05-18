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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama | Video

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama | Video

18.05.2024 | 16:10

Oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden yanıltıcı ilanlarla vatandaşların kişisel verilerini temin ederek hesap açan ve yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Yasadışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme" suçları kapsamında İzmir merkezli 11 ilde çalışma yürüttü.

Şüpheli şahısların; oluşturdukları sahte (phising) internet siteleri üzerinden (evde ek iş, evde sabun paketleme, süt yardımı, belediye yardımı vb.) yanıltıcı ilanlarla üçüncü şahısların kişisel verilerini (T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.) ele geçirdikleri, bu kişiler adına ödeme kuruluşları nezdinde hesaplar açarak yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer ettikleri, toplamda 9 bin 600 şahıs adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açtıkları, yasadışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon TL paranın açılan bu hesaplar üzerinden yönetildiği tespit edildi. Dosya kapsamında tespiti yapılan 29 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 14 Mayıs 2024 tarihinde İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 27 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şahıs adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 10'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi. 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
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