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Aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyede | Video

Aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyede | Video

31.05.2024 | 16:26

Samsun'da aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyon kapsamında, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin hassas burnu sayesinde aracın torpidosuna zulalanmış şekilde 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. (21) adlı kadın ile A.T. (39) ve M.B. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren S.A. adlı kadın serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemece sevk edilen A.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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