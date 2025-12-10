Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti | Video 10.12.2025 | 15:50 Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi ev kadını, evde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinin etkisi ile fenalaşarak hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı (34), evinde temizlik yaptığı sırada kullandığı temizlik maddelerinin etkisiyle fenalaştı. İddialara göre genç kadın, temizlik yaparken kullandığı malzemeleri karıştırdı ancak bir süre sonra bu kimyasal maddelerden çıkan gazın etkisi ile solunum sorunu yaşamaya başladı. Fenalaşmasının ardından eşini arayarak durumu anlatan Ümran Katırcı, eşinin eve geldiğinde ise baygın halde bulundu. Hakan Katırcı baygın haldeki eşine kalp masajı yaparken, eve çağırdığı ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi genç kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.