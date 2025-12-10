Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti | Video
10.12.2025 | 15:50
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi ev kadını, evde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinin etkisi ile fenalaşarak hayatını kaybetti.
Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.
