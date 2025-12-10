Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç'tan dayak yedim deyip şikayetçi oldu: "Nişantaşı’ndaki mekanda darp edildim"

10.12.2025 | 14:58

İstanbul Nişantaşı'nda bir eğlence mekanında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini öne süren genç kız Nisa Sözen, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yanaç'ın yüzüne vurduğunu ve yerde saçını çektiğini belirten Sözen, hastaneden darp raporu alıp şikayetçi olduğunu söyledi. Sözen’in paylaşımının ardından avukatı aracılığı ile açıklama yapan Aycan Yanaç; “Sosyal medya ve bazı internet platformlarında müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen "darp" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna sunulan içerik ve açıklamalar eksik, çarpıtılmış ve yönlendirici niteliktedir” açıklamasında bulundu. İkili arasındaki sürecin devam ettiği öne sürüldü.