Fatih’te dehşet! İş yeri sahibi kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vuruldu | Video

10.12.2025 | 14:48

İstanbul Fatih’te iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından sokak ortasında silah ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan Emül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinin önünde kiracısı ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma esnasında kiracısı silah ile iş yeri sahibi Recep Hakan Emül'e birkaç el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Recep Hakan Emül ağır yaralanırken, kiracısı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Hakan Emül ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan kiracıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
