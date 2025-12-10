Fatih’te dehşet! İş yeri sahibi kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vuruldu | Video
10.12.2025 | 14:48
İstanbul Fatih’te iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından sokak ortasında silah ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan Emül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan kiracıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
