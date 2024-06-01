Video Yaşam MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" | Video
MSB:

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" | Video

01.06.2024 | 15:29

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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