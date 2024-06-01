MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" | Video
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 01.06.2024 | 15:29
00:29
10:26
Her telefona aklına uyumlu saat sağlığınızın bekçisi olsun 01.06.2024 | 14:33
01:55
Halıcıoğlu'nda metrobüste yangın paniği | Video 01.06.2024 | 14:51
03:45
Aynı kaderi paylaşan iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.06.2024 | 14:17
00:54
İstanbul ve Kırıkkale polisinden çete operasyonu: 6 gözaltı | Video 01.06.2024 | 14:10
02:54
08:59
Haziran ayında sonbahar manzarası: Ormanlar kahverengiye büründü | Video 01.06.2024 | 13:36
00:42
Sigara kaçakçısı 22 yıl hapis cezası ile aranan katil çıktı | Video 01.06.2024 | 13:32
02:18
02:59
Sakarya’da yayılan keskin koku mahalleliyi sokağa döktü | Video 01.06.2024 | 10:41
00:38
Adana'da molotofkokteyli ve EYP'li eylem yapan 15 PKK'lı tutuklandı | Video 01.06.2024 | 10:11
03:15
04:58
Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı! O anlar kamerada | Video 01.06.2024 | 09:19
02:04
05:27
Tekirdağ’da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı | Video 01.06.2024 | 08:54
01:05
TEM otoyolunda feci kaza: 4 yaralı | Video 01.06.2024 | 08:52
01:06
Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 01.06.2024 | 08:52
01:36
Aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyede | Video 31.05.2024 | 16:26
00:16
Bayrampaşa'da eşi ve kızını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 31.05.2024 | 16:23