FETÖ'cüler ABD'de Türk gazeteciye saldırdı
Gazeteci Yunus Paksoy, Pensilvanya'da mesleğini icra ettiği sırada FETÖ'cülerin saldırısına uğradı. Paksoy'un üzerine araba süren FETÖ'cü ardından fiziki saldırıda bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun meselenin takipçi olacaklarını bildirdi.
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