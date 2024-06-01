Bolu'da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu | Video
Bolu’da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
İsmail Kahraman'ın yolun karşıya geçtiği esnada araçların kontrolünü yaptığı görüldü. 2 aracın geçmesini bekleyen Kahraman, yaya geçidine adım attı. Mudurnu istikametinden hızlı geldiği görülen otomobilin Kahraman'a çarptığı kameraya yansıdı. Aracın ön camının patladığı ve yayanın havada takla atarak savrulduğu anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kahraman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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