Sakarya’da yayılan keskin koku mahalleliyi sokağa döktü | Video
Sakarya’nın Erenler ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nden geldiği öne sürülen koku vatandaşları sokaklara döktü. İlçenin büyük bir kısmını kaplayan koku sebebi ile AFAD başta olmak üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
"KOKUDAN DURULMUYOR"
Küpçüler Mahallesi 3043. Sokak'ta ikamet eden ve koku sebebi ile sokağa çıkan Oğuz Bertan, "Evde oturuyorduk bir anda doğalgaz kokusuna benzer bir koku yayıldı. Dışarı çıktık ve tüm mahallenin dışarıda olduğunu gördük. Doğalgaz yetkililerine telefon açtık. Buraya gelip incelemelere başladılar. Sakarya Nehri'ne kimyasal atık döküldüğü söyleniyor, kokudan durulmuyor. Biz kendimizi geçtik çocuklarımız var" dedi.
"NEFES ALAMIYORUZ"
Atilla isimli vatandaş ise, "Şu anda Sakarya Nehri'nden zehir akıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız nefes alamıyoruz. Zehirli bir atığın nehre döküldüğü söyleniyor" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Sakarya’da yayılan keskin koku mahalleliyi sokağa döktü | Video 01.06.2024 | 10:41
00:38
Adana'da molotofkokteyli ve EYP'li eylem yapan 15 PKK'lı tutuklandı | Video 01.06.2024 | 10:11
03:15
04:58
Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı! O anlar kamerada | Video 01.06.2024 | 09:19
02:04
05:27
Tekirdağ’da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı | Video 01.06.2024 | 08:54
01:05
TEM otoyolunda feci kaza: 4 yaralı | Video 01.06.2024 | 08:52
01:06
Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 01.06.2024 | 08:52
01:36
Aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyede | Video 31.05.2024 | 16:26
00:16
Bayrampaşa'da eşi ve kızını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 31.05.2024 | 16:23
00:53
Depremzedelerin kaldığı 8 konteyner alevlere teslim oldu | Video 31.05.2024 | 16:11
08:19
Küçükçekmece’de otele el bombası atan saldırgan kamerada | Video 31.05.2024 | 15:44
02:32
01:57
Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! | Video 31.05.2024 | 15:08
00:53
00:37
İzmir’de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 31.05.2024 | 14:15
00:51
Başörtülü kadınlara "Sizden midem bulanıyor" diyerek saldırdı | Video 31.05.2024 | 15:29
00:57
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 31.05.2024 | 13:22
00:44