50. yaşını kutlayan Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını! | Video

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını eşi Beren Saat'in düzenlediği partiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem de katıldı. Partide Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yapıldı ve duvarlara güneş sembolünün yanına 'Kenan doğdu' yazıları asıldı. Doğulu, komşularına gönderdiği mektupla yüksek sesten dolayı özür diledi. Ancak bu da işe yaramadı. Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu için Acarkent'te organize ettiği doğum günü partisine, site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı.