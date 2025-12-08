Evrim Akın katıldığı programda gözyaşlarına boğuldu: Yalan söylemeyin!

08.12.2025 | 21:49

Oyuncu Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisindeki eski rol arkadaşı Evrim Akın ile ilgili ortaya attığı iddialar magazin gündemini sarstı. Evrim Akın bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap vermişti. Akın, geçtiğimiz gün bir YouTube programına katılarak açıklamalarda bulundu İşte Evrim Akın’ın gözyaşları içinde o açıklamaları!