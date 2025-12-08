Eşini bir an olsun yalnız bırakmadı! Abu Dabi’ye giden Barış Arduç’a eşi Gupse Özay eşlik etti!
08.12.2025 | 19:52
‘Deliha’ filmi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Barış Arduç ve Gupse Özay’ın bu mutlu evliliğinden bir de kızları dünyaya geldi. Ünlü çiftten Arduç, bugün Abu Dabi’ye gitti. Ünlü oyuncuyu eşi yalnız bırakmadı. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
00:29
Oyuncu Yağmur Yüksel aşkını böyle duyurdu: Limanım evimsin! 08.12.2025 | 18:18
00:34
Demet Akalın minik hayranlarına konser verdi | Video 04.12.2025 | 15:02
03:06
Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü 03.12.2025 | 18:43
00:39
00:54
00:17
Cansel Elçin’den o soruya esprili yorum! 02.12.2025 | 18:44
00:48
Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video 01.12.2025 | 13:55
00:38
Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video 01.12.2025 | 11:44
01:22
00:20
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 29.11.2025 | 12:33
00:29
00:31
08:13
00:27
00:44
01:45
03:29
00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26