Eşini bir an olsun yalnız bırakmadı! Abu Dabi’ye giden Barış Arduç’a eşi Gupse Özay eşlik etti!

08.12.2025 | 19:52

‘Deliha’ filmi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Barış Arduç ve Gupse Özay’ın bu mutlu evliliğinden bir de kızları dünyaya geldi. Ünlü çiftten Arduç, bugün Abu Dabi’ye gitti. Ünlü oyuncuyu eşi yalnız bırakmadı. İşte o anlar!