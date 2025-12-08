Oyuncu Yağmur Yüksel aşkını böyle duyurdu: Limanım evimsin!

08.12.2025 | 18:18

Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, bir süredir birliktelik yaşadığı Oktay Ekinci’yle aşkını ilan etti. Yağmur Yüksel, bugün sosyal medyada aşk dolu paylaşımıyla ilgi çekti. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı!