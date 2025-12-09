Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’ı öpücüklere boğdu!

09.12.2025 | 22:47

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir İlayda Alişan’la birliktelik yaşıyor. Mutlu birliktelikleri olan Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bugün bir etkinliğe katıldı. Ünlü çift, bugün gazetecilerin sorularını yanıtlarken aşk dolu tavırlarıyla ilgi topladı. İşte ünlü çiftin o anları!