En güzel kolayca uyutan müzikli bebek ninnileri dinle |1 SAAT KESİNTİSİZ NİNNİ | Uyutan ninni sözleri dinle izle

Bir saat kesintisiz en güzel, kolayca uyutan müzikli ninni! Bir saat 'Dandini Dandini Danalı Bebek' ninnisi...

1 Saat kesintisiz 'Dandini Dandini Danalı Bebek Ninnisi' Sözleri;

Dandini dandini danalı bebek Mini mini elleri kınalı bebek Annesi babası çok sever Uyur, büyür.nazlı bebek Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Dandini dandini danadan Bir ay doğmuş Anadan Kaçınmamış Yaradan Mevlam korusun Nazardan