En güzel kolayca uyutan müzikli bebek ninnileri dinle |1 SAAT KESİNTİSİZ NİNNİ | Uyutan ninni sözleri dinle izle
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
02:56
70 yıllık tarihi kahvehanede yeniden çay demlenecek | Video 25.03.2021 | 12:58
03:02
01:04
01:39
08:11
İstanbul'da bisiklet hırsızı çocuklardan bıçaklı dayak dehşeti kamerada 25.03.2021 | 11:53
04:49
İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı 25.03.2021 | 11:54
01:00:04
01:30
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada | Video 25.03.2021 | 12:07
03:54
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video 25.03.2021 | 12:07
01:54
03:17
01:31
00:44
03:13
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 25.03.2021 | 11:33
00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 25.03.2021 | 10:29
00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 25.03.2021 | 11:37
08:34
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 25.03.2021 | 10:41
03:55
Bir saat kesintisiz en güzel, kolayca uyutan müzikli ninni! Bir saat 'Dandini Dandini Danalı Bebek' ninnisi...
1 Saat kesintisiz 'Dandini Dandini Danalı Bebek Ninnisi' Sözleri;
Dandini dandini danalı bebek Mini mini elleri kınalı bebek Annesi babası çok sever Uyur, büyür.nazlı bebek Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Dandini dandini danadan Bir ay doğmuş Anadan Kaçınmamış Yaradan Mevlam korusun Nazardan