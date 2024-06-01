TEM otoyolunda feci kaza: 4 yaralı | Video
TEM otoyolu Dilovası geçişinde meydana gelen kazada iki kamyon ve motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından otoyol adeta savaş alanına dönerken, 4 kişi yaralandı.
Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ise yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
TEM otoyolunda feci kaza: 4 yaralı | Video 01.06.2024 | 08:52
01:06
Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 01.06.2024 | 08:52
01:36
Aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyede | Video 31.05.2024 | 16:26
00:16
Bayrampaşa'da eşi ve kızını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 31.05.2024 | 16:23
00:53
Depremzedelerin kaldığı 8 konteyner alevlere teslim oldu | Video 31.05.2024 | 16:11
08:19
Küçükçekmece’de otele el bombası atan saldırgan kamerada | Video 31.05.2024 | 15:44
02:32
01:57
Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! | Video 31.05.2024 | 15:08
00:53
00:37
İzmir’de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 31.05.2024 | 14:15
00:51
Başörtülü kadınlara "Sizden midem bulanıyor" diyerek saldırdı | Video 31.05.2024 | 15:29
00:57
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 31.05.2024 | 13:22
00:44
12:07
04:25
10:28
Hayatı anlık yaşayanlar için yeni amiral gemisi göreve hazır 31.05.2024 | 11:12
13:51
00:29
Bursa'da garajda park halinde 2 otomobil alev alev yandı | Video 31.05.2024 | 10:46
01:09
Milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi | Video 31.05.2024 | 10:45