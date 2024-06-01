Şemdinli’de, savcıya hakarete soruşturma ve gözaltı kararı

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşinin de karıştığı trafik kazasında, olayın detaylı bir şekilde aydınlatılması amacıyla soruşturmayı jandarmaya veren savcıya, ilçe emniyet müdürü iddiaya göre ağza alınmayacak küfürler etti. Hakaret suçlamasıyla ifadeye çağrılan Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Hadi G., yanında polis ordusuyla adliyeye geldi. Güçlü ve iki polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak polislerin Şemdinli’den gittiği için gözaltı uygulanamadığı ortaya çıktı.