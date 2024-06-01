Aynı kaderi paylaşan iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı | Video
Tokatta içinde bulundukları otomobil ile sulama kanalına düşüp boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandılar.
Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Umut ve arkadaşı Volkan, Kömeç Köyü meydan Camiinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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