Video Yaşam Hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

19.05.2024 | 09:46

Beylikdüzü’nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastane odasında ölü bulunan genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri otaya çıktı.

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Olay, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanmıştı. Dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastanede koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından odana ölü bulunan hemşire Selen Bilgin olayına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, 24 yaşındaki genç hemşirenin hastane koridorlarında dolaştığı görüldü.

ŞÜPHELİ DOKTORDA GÖRÜNTÜLERDE YER ALDI
Olaya ilişkin cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor Fatih A. da görüntülerde yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih A.'nın da Selen Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması yer aldı.

Öte yandan Doktor Fatih A., Selen Bilgin'in ilacı kendi kendine kolundan enjekte ettiğini söylemiş suçlamaları reddetmişti. Doktor Fatih A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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