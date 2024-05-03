Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video
Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması halen devam ederken, oluşan tahribatın büyüklüğü gündüz ortaya çıktı.
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