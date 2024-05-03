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Video Yaşam Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video
Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video

Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video

03.05.2024 | 10:08

Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması halen devam ederken, oluşan tahribatın büyüklüğü gündüz ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
D-400 karayolunda dün gece elektrikli bisiklet fabrikasında yangın çıktı. Arora elektrikli bisiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın 3 saat içinde gece 40 itfaiye aracı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 9 TOMA ve çok sayıda iş makinesiyle müdahalesiyle gece kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının deva ettiği fabrikada gündüz yangının bıraktığı tahribat gözler önüne serildi. Yanan alanlar gündüz dron ile görüntülenirken, fabrikanın büyük bir bölümünün yandığı ve çok sayıda elektrikli bisikletin demir yığınına döndüğü görülü.
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