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Video Yaşam Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!
Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

02.05.2024 | 21:08

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol’da programında dün ilginç anlar yaşandı. Stüdyodaki seyircinin sevgilisi, yayını arayıp aşkını haykırdı. Telefonla canlı yayına bağlanan Ömer bey, stüdyodaki sevgilisi Yasemin hanımdan özür diledi. O anlar ise programa adeta damga vurdu. İşte Esra Erol canlı yayınında yaşanan o ilginç anlar…

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