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Video Yaşam 1 Mayıs’ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
1 Mayıs’ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

1 Mayıs’ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

06.05.2024 | 15:06

1 Mayıs’ta İstanbul’da çıkan olayların ardından gerçekleşen tutuklamalara tepki amacıyla Eskişehir’de yapılan basın açıklamasına katılarak kanuna aykırı slogan attığı gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre, farklı toplulukların gençlik birimlerinin temsilcilerinin yer aldığı 'Gençlik Örgütleri' ismindeki topluluk, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir araya gelerek 1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması esnasında, 'Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette' slogan attığı belirlenen 5 şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği çalışma sonucunda M.Y., S.A.K, C.L., A.S. ve D.T. isimli 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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