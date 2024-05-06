Sakarya’da korkutan kaza: Kafa kafaya çarpışan SUV araç alev aldı! | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde iki SUV araç kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada, hurdaya dönen bir araç alev aldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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