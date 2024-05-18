Esenyurt’ta yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video
Esenyurt’ta motokurye ile yol tartışması yapan şahsılar, kuryeyi cadde ortasında darp etti. Ortalığın birbirine girdiği kavgada kurye bıçaklanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, "İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı" dedi.
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