Bayramın ilk gününde Kağıthane'de feci kaza: 5 yaralı | Video
Kağıthane'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Refüjü aşıp taksiyle kafa kafaya çarpan Tofaş Kartal marka otomobilin adeta dağıldığı kazada olay yeri savaş alanına döndü.
KAZADA KARTAL MARKA ARAÇ DAĞILDI
Zincirleme kazaya neden olduğu ileri sürülen Kartal marka otomobilin ön tarafının dağıldığı görüldü. Öte yandan kaza nedeniyle cadde tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Taksi şoförü Hüseyin Can, "Karşı şeritten gelip, yola atlayıp üstüme vurdular. Araba Kartal modeldi. Kafa kafaya girdiğimiz için hızını anlayamadım. Arabada kadın yolcu vardı, yaralı. O arabada ise 3 yaralı vardı" dedi.
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