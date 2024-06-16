Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçeli yarışmacıyı zorlayan soru!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Kayra Vardaer isimli yarışmacı, başarılı performans sergiledi. Fenerbahçeli olduğunu söyleyen yarışmacının karşısına tuttuğu takımla ilgili soru çıktı. Fenerbahçe’nin logosuyla ilgili soruya verdiği cevap sonrası elenen yarışmacı büyük üzüntü yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!