Video Yaşam Adana'da ahşap imalathanesinde yangın | Video
Adana'da ahşap imalathanesinde yangın | Video

Adana'da ahşap imalathanesinde yangın | Video

17.06.2024 | 08:38

Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Yangın, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
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