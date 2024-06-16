Video Yaşam Eski kız arkadaşını 30 bıçak darbesiyle öldürdü | Video
Eski kız arkadaşını 30 bıçak darbesiyle öldürdü | Video

Eski kız arkadaşını 30 bıçak darbesiyle öldürdü | Video

16.06.2024 | 13:53

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde U.E.Y. (16) evde tartıştığı eski kız arkadaşı Hacer Çağla Çetinalp'i (15) 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. U.E.Y. ile eski kız arkadaşı Hacer Çağla Çetinalp arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çetinalp'i 30 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alındı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ve Çetinalp'i defalarca bıçakladığını itiraf eden U.E.Y.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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