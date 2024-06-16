Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı | Video 16.06.2024 | 14:21 Eskişehir’de sürücüsünün kontrolden çıkan servis aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Eskişehir-Kütahya yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresinde olan ve Kütahya istikametine ilerleyen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada sürücü Y.G. ile minibüste yolcu olarak bulunan 4 vatandaş yarandı. Toplam 5 yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.