Video Yaşam Bursa'da feci kaza kamerada: Takla atan otomobil alev aldı, 3 yaralı | Video
Bursa'da feci kaza kamerada: Takla atan otomobil alev aldı, 3 yaralı | Video

Bursa'da feci kaza kamerada: Takla atan otomobil alev aldı, 3 yaralı | Video

16.06.2024 | 13:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada duvara çarpan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken aracında alev alev yandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 10.50'de meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Selçuk Yıldız(40) yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç duvara çarpıp havada taklalar atarak mobilya fabrikasının bahçesine uçtu. Havalanan aracın kapılarından yaralılar bahçeye uçtu. Kazanın hemen ardından araçta yangın çıktı. Olayı gören fabrikanın bekçisi, yaralılara ve araçtaki yangına müdahale etti. Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü ve yanındaki Filiz Uğuroğlu(48) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

YARALI KAYIP
Kazanın ardından çevredeki görgü tanıklarının ve güvenlik kamera görüntülerinde araçta 3 kişinin olduğu öğrenilince, ekipler 3. Yaralıyı aramak için çalışma başlattılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın duvara çarpıp fabrika bahçesine uçtuğu, yaralılarında araçtan fırladığı, araçta da yangın çıktığı görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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