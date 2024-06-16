Bursa'da feci kaza kamerada: Takla atan otomobil alev aldı, 3 yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada duvara çarpan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken aracında alev alev yandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
YARALI KAYIP
Kazanın ardından çevredeki görgü tanıklarının ve güvenlik kamera görüntülerinde araçta 3 kişinin olduğu öğrenilince, ekipler 3. Yaralıyı aramak için çalışma başlattılar.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın duvara çarpıp fabrika bahçesine uçtuğu, yaralılarında araçtan fırladığı, araçta da yangın çıktığı görüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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