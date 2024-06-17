Polis memuru çatıda ayağı ipe dolanan kargayı kurtardı | Video 17.06.2024 | 08:38 Yalova’da bir binanın çatısından bulunan ipe ayakları dolanarak mahsur kalan karga bir polis memurunun gayretleriyle kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez ilçe Rüstempaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında bulunan ipe dolanarak mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kargayı bulunduğu bölgeden kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıya çıkan polis memuru kargayı ayağına dolanan iplerden kurtararak serbest bıraktı.