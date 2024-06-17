'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan 25 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Yapılan çalışmada ekipler, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı R.T.'yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
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