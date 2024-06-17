Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada | Video 17.06.2024 | 08:50 Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; 6 katlı binanın yerle bir olduğu görüldü. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.