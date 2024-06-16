Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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